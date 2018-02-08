Акушер-гінеколог з Тернополя Вікторія Панасюк: «Все найкраще для дитини – з молоком матері»

Дуже делікатна, так би мовити, суто материнська тема грудного вигодовування немовлят час від часу набирає своєї актуальності та викликає обговорення у мас-медіа. Стається так, очевидно, через те, що приходить нове покоління молодих майбутніх мам, які шукають потрібну для них інформацію, цікавляться, розпитують, розглядаючи усі можливі джерела, починаючи від багатогодинного сидіння в Інтернеті на різних «матусиних» сайтах і закінчуючи тривалими розмовами із сусідками у дворі, які вже гордо гуляють зі своїми малюками у різнокольорових візочках. Однак в таких важливих питаннях найкраще, звичайно, звертатися за консультаціями до фахівців. «Мамине молоко для дитини – найкраще», – переконана Вікторія Панасюк, лікар акушер-гінеколог Центру планування сім’ї ТОКПЦ «Мати і дитина».

Розмовляла Олена Лайко– Вікторіє, зрозуміло, що для вас така тема переживань новоспечених батьків не нова. Напевно, чи не щодня хтось звертається із запитанням: «А чим краще годувати новонароджених, що робити спочатку, потім, в процесі» і так далі. Але для пересічних читачів вона, звичайно, ажіотажу не викликає, але цей нюанс її важливості не применшує.

– Справді, поки люди не стикаються з цією проблемою, вона звучить для них вища математика – «вигодовування – грудне, штучне, змішане»… Але коли приходить час, що в сім’ї повинна народитись дитина, то це питання відразу набирає практично вселенського масштабу і його починаються обговорювати всі, – і майбутні батьки, і бабусі з дідусями, і близькі подружки, і навіть далекі родичі. Причому, у кожного виявляється вже своє бачення, яке вони безапеляційно намагаються нав’язати оточуючим. А от фахівці тут однозначні, – немовля «обирає» материнське молоко. Чому? Підстав для цього є надзвичайно багато, починаючи від таких простих і банальних на зразок того, що грудне молоко завжди стерильне і тепле. Та й не відкрию Америки, якщо скажу, що цей продукт харчування, безумовно, дешевший за штучні суміші, але за своєю цінністю для дитини у сто крат дорожчий.

– В чому ж конкретно полягає цінність грудного молока для новонародженого?

– Насамперед, грудне вигодовування сприяє формуванню власної системи імунітету немовляти, оскільки материнське молоко збагачене великим набором захисних факторiв, якi мають антимiкробний та противiрусний ефекти, пiдтримуючи пасивний iмунiтет новонародженого. Власнi антитiла проти iнфекцiйних чинникiв в органiзмi дитини починають вироблятися лише на 4-5 мiсяцi життя, тому саме грудне вигодовування захищає органiзм немовляти вiд несприятливих впливiв навколишнього середовища. Також, як показує практика, у дітей, які споживали материнське молоко, значно рідше виникають алергічні захворювання, хвороби органів дихання, шлунково-кишкового тракту, інфекційні кишкові недуги, цукровий діабет, ожиріння.

Грудне молоко легко засвоюється і ефективно використовується організмом дитини, забезпечуючи її гармонійний ріст і розвиток, адже й ньому наявні усi необхiдні складові: бiлки, жири, вуглеводи, вiтамiни, мiнеральнi солi, біологічно активні речовини (гормони, ферменти, фактори росту, імунні фактори тощо). Грудне молоко, скажімо, містить речовини-ферменти, якi перетравлюють свої компоненти, щойно молоко потрапляє в ротову порожнину немовляти. І таке «само перетравлення» полегшує роботу органiв травлення дитини, які на цей момент ще не до кінця функціонально зрілі. Ще однією особливістю материнського молока є наявність у ньому біфідус-фактору, який сприяє синтезу біфідобактерій та попереджує ріст хвороботворних мікроорганізмів, синтезує вітаміни груп В і К.

– А це правда, коли говорять, що діти, які вигодовувались материнським молоком, потім краще вчаться?

– Звичайно, про оцінки в школі тут говорити ще ранувато, але раціональне зерно у цьому твердженні є, оскільки наявність у грудному молоці ессенціальних жирних кислот допомагає більш швидкому нервово-психічному розвитку дітей та, в подальшому, сприяє високим розумовим здібностям. Взагалі, висока кількість жиророзчинних вітамінів А, Е, D, що властива грудному молоку, забезпечує нормальний рiст i розвиток органiзму новонародженого, активiзує захисну функцiю шкiри, слизових оболонок, змiцнює м’язи i нормалізує м’язовий тонус. У малюків, які перебувають на грудному вигодовуванні, значно рiдше розвиваються анемiя і рахіт.

– Вважається, що чимало психологічних проблем, які проявляються людей вже в цілком дорослому віці, так би мовити, «родом» з дитинства. Причому, відлік тут іде від самого народження, – і якщо мама годувала своє маля грудьми, то відразу створювала для нього психологічний комфорт.

– Значною мірою це – правда. Не буду вникати в особливості дитячих психологічних травм та їх впливу на подальшу долю людини, – про це можуть багато розповісти психологи та психіатри. Але з впевненістю можна сказати одне: грудне вигодовування сприяє розвитку позитивного психоемоційного стану новонародженої дитини, виникненню у неї відчуття захищеності. З іншого боку, прикладання немовляти до грудей пробуджують у жiнки iнстинкт материнства, розвивають глибокi материнськi почуття. Отож, споживаючи грудне молоко, дитя не просто стає міцнішим, а й вбирає в себе мамину любов i ніжність!

– Якщо ми вже заговорили про жінку-породіллю, давайте більш детально зупинимось на цьому аспекті. Що дає грудне вигодовування мамі, окрім стимулювання інстинкту материнства та м материнських почуттів?

– Якщо оперувати медичними термінами, то відповім вже більш серйозно: годування грудьми зводить до мiнiмуму пiсляпологовi ускладнення, позитивно впливає на функцiю лактації чи то продукування грудного молока. До речі, науковi спостереження свiдчать, що у жiнок, якi годували дiтей грудьми, з вiком рiдше розвивається рак молочних залоз.

– Добре, а що ж робити у випадку, коли без штучного вигодовування все таки не обійтися?

– Педіатри наголошують, що рішення про переведення дитини на змішане чи штучне вигодовування таке ж відповідальне, як, скажімо, про виконання складної хірургічної операції. Однак коли вигодовувати грудьми таки є неможливими, дитина все одно повинна отримувати повноцінне для свого віку харчування. Саме в цих випадках на допомогу і приходять замінники грудного молока. Але у будь-якому випадку рішення про переведення дитини на штучне вигодовування повинно бути надзвичайно виваженим та обґрунтованим, хоча б з огляду на те, що навантаження на травну систему, печінку, нирки у немовляти в такому випадку збільшується в три рази. Замінники грудного молока, тобто усім відомі суміші, не містять регуляторів росту і розвитку мозку дитини, людських гормонів, протиінфекційних факторів, в них лише 40 компонентів, а в молоці матері – 400. Крім того, вітаміни із сумішей повністю не засвоюються. Однак бувають ситуації, коли без них таки не обійтися!

Не хочу нікого лякати, але за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі від шлунково-кишкових розладів через недоотримання материнського молока щороку помирає 1,5 млн малюків! Це звичайно, статистика. Але фахівці переконані, що кожна мама повинна зробити все, щоб зберегти хоча б невелику кількість грудного молока, яке позитивно впливатиме на розвиток дитини.

Тернопільська Липа