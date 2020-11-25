Як реанімовані очисні споруди Чорткова одну з найбільших річок Європи рятуватимуть

1986 рік – у Чорткові на Тернопільщині розпочинається будівництво каналізаційних очисних споруд. 1989 рік – через брак фінансування масштабний та надзвичайно важливий екологічний проєкт згортають. Майже 30 років по тому – каналізаційні стоки з 30-тисячного міста без жодної очистки потрапляють у річку Серет, далі – у Дністер – дев’яту за довжиною річку Європи. І нарешті – 2017 рік – завдяки міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку, котрий почув прохання міського голови невеличкого міста із заходу країни, із державного бюджету виділяють перший транш для початку реконструкції та будівництва каналізаційних очисних споруд.

З того часу пройшло чотири роки. Весь комплекс споруд, який майже 30 років руйнувався, змінився до невпізнаваності та почав виглядати як справді стратегічний об’єкт. За цей час з Державного екологічного фонду Чортків отримав 43,2 мільйони гривень, 1,3 млн з обласного, а ще 1,3 млн дофінансували з бюджету міста. До моменту, коли перші 4 тисячі кубічних метрів каналізаційних стоків (саме стільки продукує Чортків за добу) нарешті пройдуть повну очистку та потраплять у річку – залишились лічені тижні. Зараз триває фактично останній етап перед запуском – період нарощування активного мулу, який може тривати 1-2 місяці.

«Оскільки моя перша освіта – інженер-еколог, тема відсутності діючих очисних споруд у Чорткові була не чужою, більше того – болючою. Втім прекрасно розумів, що за гроші місцевого бюджету це абсолютно неможливо зробити. Тож наша історія – це хороший приклад як органи місцевого самоврядування, органи центральної влади, уряд можуть разом співпрацювати, чути один одного і вирішувати ті проблеми, які наболіли», – прокоментував міський голова Володимир Шматько.

Важливість реалізації цього екологічного проєкту неможливо переоцінити. Наявність очисних споруд – це запорука не тільки здоров’я людей, але й безпеки країни в цілому. За наявності надсучасних очисних у Чорткові суттєво зменшиться негативний вплив на екологію цілого краю. Це відповідальність Чорткова перед населеними пунктами, які розташовані по руслу річок Серет та Дністер. Окрім того, наявність очисних споруд зміцнює позиції міста у створенні сприятливих умов для майбутніх іноземних інвесторів.