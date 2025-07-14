Юрист із Тернополя напав на студентку 

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним мешканця Тернополя у вчиненні дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої (ч. 1 ст. 153 КК України). Обвинувачення в суді підтримувала Тернопільська окружна прокуратура.

Як встановлено слідством та доведено в суді, інцидент стався ввечері 5 вересня 2023 року на спортивному майданчику одного з університетів Тернополя. Обвинувачений, побачивши, що студентка перебуває сама, спочатку намагався завести з нею розмову. Однак, переконавшись, що поряд немає свідків, чоловік вчинив щодо дівчини дії сексуального характеру без її згоди.

Попри те, що за фахом він пов’язаний із юриспруденцією і усвідомлював кримінальну відповідальність за такі дії, зловмисник скористався фізичною перевагою та ізольованістю місця.

Суд призначив чоловікові покарання — 3 роки позбавлення волі.

Наразі вирок не набув законної сили.