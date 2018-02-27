На Тернопільщині здають в оренду приміщення для платіжних терміналів

РВ ФДМУ по Тернопільській області пропонує в оренду з метою розміщення платіжних терміналів наступні об’єкти:

– частину приміщення 1,0 кв. м (вул. Шевченка, 67а, м. Кременець);

– частину приміщення 1,0 кв. м (вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський р-н);

– частину приміщення 1,0 кв. м (вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н);

– частину приміщення 1,0 кв. м (вул. Замкова, 18, м. Підгайці).

Останній день прийому заяв – 06 березня 2018 року.

Телефон для довідок (0352) 52 36 38.