В Тернополі поліція відібрала у батька сина – дитина два дні була голодною

Патрульні, спільно із представниками соціальної служби та служби у справах дітей, тимчасово вилучили у батька сина, який проживав у неналежних умовах.

Сьогодні, 16 серпня, інспектори відділу зв’язків із громадськістю у складі мобільної бригади, здійснили черговий рейд у сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Відвідавши одну з таких сімей, що на вулиці 15 Квітня, вони побачили жахливі антисанітарні умови в яких проживала малолітня дитина.

Брудний посуд, одяг та підлога, голодний хлопчик, а поряд — батько з ознаками алкогольного сп’яніння, який доказував поліцейським, що син живе в належних умовах та в достатку.

Як повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області, в 11-річного хлопчика є вади слуху: він погано чує та говорить. Та навіть попри це, він розповів поліцейським про те, що у квартирі часто відбуваються застілля, приходять чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь та курять. З’ясовуючи усю потрібну інформацію, дитина повідомила, що не їла уже 2 дні, а сьогодні зранку випила “залишки солодкої води”.

З огляду на з’ясовані обставини, поліцейські не могли далі залишити дитину за адресою проживання. Вони, разом із працівниками соціальних служб, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини із сім’ї.

Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей.