Тернопільська письменниця презентує нову казку — «Чапуня»

Тернопільська письменниця Валентина Семеняк розповіла про шістнадцяту свою книжку. Казка «Чапуня» для дошкільнят нещодавно побачила світ.

Головним героєм є Чапуня-добродушка, який живе у бібліотеці, на книжковій полиці, – розповідає авторка. – На сніданок читає веселі віршики, на обід – історичні романи, а у ввечері – добрі казки. Разом з другом Хтосем рятує Тимка, який «пропадає» за компом. Серед книжок знаходять лист-послання від прадідуся, який дає завдання… А ще Чапуня володіє секретом: чому треба читати книжки. Це, справді, цікавезна пригодницька історія.

Творити казку письменниця розпочала з її назви. Вперше слово Чапуня почула від завідувачки Тернопільської обласної бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» Галини Компанієць. Чарівне слово, каже пані Валентина, запало в душу, і почалося…

Поетеса Ірина Скасків каже, у цій казці діти знайдуть небуденні відповіді на буденні запитання, завдяки чому навчаться любити книжки.

Видання гарно ілюстроване. Усю малюнки в книзі тернопільської художниці Лесі Носихіної, яка ілюструвала й попередні дитячі книги авторки.

Тернопільський Читальний Клуб