12:13 | 26.12.2023
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Завдяки CБУ громадам Тернопільщини повернуто земельні наділи вартістю десятьмільйонів гривень

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Тернопільським управлінням СБУ проводяться комплексні заходи з виявлення та повернення у державну власність активів підсанкційних осіб, а також майна, яке незаконно перебуває у власності громадян країни-агресора.

 

Упродовж року оперативники спецслужби задокументували 35 фактів протиправного перебування у приватній власності громадян росії та Республіки Білорусь земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

 

В порушення вимог Земельного кодексу України іноземці незаконно користувалися правом власності на українську землю, не відчуживши земельні наділи після їхнього успадкування у передбачений чинним законодавством спосіб.

 

За ініціативи УСБУ судами Тернопільської області конфісковано та повернуто у власність держави 33,6га сільськогосподарських земель, вартість яких становить близько 10 мільйонів гривень.

 

Системна робота спецслужби щодо застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до представників країни-агресора триває.

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