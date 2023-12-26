Понад 523 млн грн земельної плати спрямували до бюджету землевласники Тернопільщини

З початку року платники податків області забезпечили надходження плати за землю в сумі 523 млн 660,6 тис. гривень. Це перевищило надходження 11 місяців минулого року на 131 млн гривень.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року майже 383,4 млн грн плати за землю, що на 81 млн грн більше, ніж за 11 місяців минулого року.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 139,3 млн грн плати за землю. Це майже на 50 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.