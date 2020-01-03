Завдяки кому вчителі та лікарі Бучаччини не залишаться без зарплат

Наприкінці 2019 року Бучаччина, зокрема Золотопотіцька громада, зіткнулася з фінансовими труднощами. Через нестачу коштів вчителі та лікарі могли залишитися без заробітних плат на новорічно-різдвяні свята.

На допомогу бучаччанам, як завжди, прийшло бюджетоутворююче підприємство ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Фірма відомого аграрія та мецената Петра Гадза авансом оплатила податки за січень 2020 року, а це дало змогу забезпечити заробітними платами працівників державних установ освіти та медицини.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, підприємство вирішило допомогти жителям Бучаччини, аби у святковий час вони не залишилися без зарплат.

– Новий рік та Різдво – по-особливому затишні та сімейні свята, а тому хотілося, щоб відсутність коштів не зруйнувала святковий настрій лікарів та вчителів. Ці люди упродовж року важко працювали й мають право відпочити та дозволити накрити святковий стіл у своїх оселях. Для цього ми вирішили виплатити авансом податки за січень прийдешнього року. Таким чином, врятувавши святковий настрій бучаччан,– пояснює Петро Гадз.

У свою чергу жителі Бучацького району вимагають, аби керівні органи державного управління зрозуміли ціну своїх помилок та надалі правильно складали бюджет, враховуючи усі чинники.

– Громадський контроль через такого роду невиконання бюджету повинен бути максимальний, а премії та надбавки можуть отримувати ті керівники, які мають перевиконання, а не шукають у платників податків свого «порятунку», бо порятунок міг і не наступити. Про це потрібно пам’ятати і робити висновки…– йдеться у повідомлені жителів Бучацького району.