Про комунальні автобуси, безпритульних собак та інше або Як депутати Збаразької міської ради провели сесійний день

Секретар міської ради Збаража Роман Напованець розповів на своїй сторінці у Facebook про подробиці сесії міської ради, яка відбулася 9 березня.

“Про комунальні автобуси, безпритульних собак та багато іншого, або як депутати міської ради продуктивно провели сесійний день. Участь у роботі сесії взяли 16 депутатів з 26 обраних. Усі важливі рішення було ухвалено одноголосно.

Отож, коротко про самі рішення:

– присвоєно звання “Почесний громадянин міста Збаража” Паславському Тадею Максимовичу.

– затверджено звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах в сумі 17215021.43 грн., з них загальний фонд 15308053,82 грн., спеціальний фонд —1906967,61 грн. та по видатках в сумі 17419014,32 грн. з них загальний фонд — 10117998,46 грн., спеціальний фонд — 7301015,86 грн.

– ухвалено зміни до міського бюджету на 2018 рік, зокрема виділено кошти на: Організація благоустрою населених пунктів – 217 000,00 грн.; Здійснення заходів із землеустрою – 20 000,00 грн., субвенція у районний бюджет: 5700,00 грн. (військкомат), СЮТ – оплата відряджень — 5000,00 грн., ДНЗ №2 – придбання бойлера та мийки посуди – 9000,00 грн., Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги — придбання принтерів — 49000,00 грн., відділ освіти, молоді і спорту –виплата премій учням-переможцям олімпіад-30000,00 грн., ДНЗ №1 — придбання вхідних дверей — 17000,00 грн., ДНЗ №3 – придбання будівельних матеріалів та обладнання – 35000,00 грн.

– Створено комунальну установу Збаразької міської ради «Агенція розвитку Збаражчини» з метою ефективної реалізації державної регіональної політики на місцевому рівні у сфері соціально-економічного розвитку, формування стратегії розвитку громади (планування та пргнозування діяльності), здійснення моніторингу, розробки і супроводу грантових програм, проектів ПРООН/ЄС, проектів міжнародної технічної допомоги і інших проектів місцевого розвитку тощо.

– доповнено Статут МКП «Збараж» пунктом, що дозволить здійснювати автотранспортні та транспортні послуги населенню.

– дано дозвіл МКП “Збараж” на укладання договору фінансового лізингу у Приватбанку для закупівлі у двох нових автобусів класу Євро-5.

– зобов’язали міське комунальне підприємство “Збараж” до 1 квітня 2018 року прийняти відповідний розпорядчий документ про списання багатоквартирних житлових будинків з балансу та до 31 травня 2018 року здійснити на його підставі списання з балансу комунального підприємства багатоквартирних житлових будинків у відповідальності до Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №301. Окрема подяка депутату Бучацької міської ради Anatoly Dubyna за сприяння та консультації у вирішенні цього питання.

– доповнили Положення про преміювання призерів учнівських олімпіад, відтепер призери Малої академії наук України також отримуватимуть гроші призи від Збаразької міської ради.

– введено нову посаду у штат міської ради – спеціаліста I категорії відділу реєстрації та правового забезпечення.

– дали дозвіл Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької РДА на передачу в оренду класу інформатики ЗОШ №1 у вихідні дні для курсів з програмування.

– уклали мемурандум про взаєморозуміння між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Збаразькою міською радою в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Енергоефективність в громадах ІІ”.

– затвердили Програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Ряд депутатів виступили за гуманне умертвління безпритульних собак. Наразі у програмі передбачається стерилізація та чіпування безпритульних собак, а також стимулювання усиновлення таких собак шлях фінансової підтримки від міської ради у сумі 1500 грн. Процес затвердження всіх відповідних положень вимагає ще ряду обговорень та консультацій.

А також підтримано 57 питань земельного характеру”.