Міська рада сьогодні охороняється по-особливому (Фото)

Адже “Свобода” на замовлення Сергія Надала сьогодні знову планує влаштовувати цирк на тему “зрада статуту партії”. Власна ганьба їх не зупиняє.

На фото поліція на нацгвардійці.

Забаганки Сергія Надала бути вище закону перетворюють Тернопіль на бандитське та небезпечне місто.

А все це через страх Сергія Надала чути думку громади.

“9:30 збираємось біля Катедри, – написав на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Іван Сороколіт. — Та йдемо на роботу (на сесію), на котру нас запросив міський голова і водночас сам приховано/закулісно модерує гру в блокування/мінування”.

“До вашої уваги щотижневе шоу «біля міськради» . Сьогодні, відчуття фестивалю, при вході на вулицю вас обшукують з металошукачами і провіряють сумку, а чувак з мікрофоном, на сходах, окрім традиційних кричалок про зрадників, вивчив пісень, і ще й співає! ) Чи будуть танці не відомо”, — зазначив тернополянин Oleh Koshla.