У Збаражі чоловік вкрав скутера і попався поліцейським

Житель Збаража донедавна вважав своє місто надто безпечним й покинув скутер «Honda» на вулиці, жодним чином не убезпечивши свій транспорт від крадіжки. Про це він пошкодував, коли не побачив мопеда там, де залишив.

Благо, поліцейським вдалося натрапити на слід злодія – 36-річного жителя райцентру, який свого часу вже побував за гратами через крадіжки. Скутера він закотив у покинуте приміщення на околиці Збаража. Мав намір пізніше виручити за нього гроші з перепродажу. Тепер йому “світить” 289 стаття Кримінального кодексу України. Слідство триває.