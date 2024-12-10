28-річний захисник з Тернопільщини Богдан Ратушко отримав “Хрест хоробрих”

Медаль знайшла свого Героя! Нашого земляка та побратима Богдана Ратушка нагородили нагрудним знаком “Хрест хоробрих”. Повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП. 28-річний житель села Постолівка що на Гусятинщині Чортківського району нашої області, військовослужбовець, старший сержант ще з початку війни у далекому 2014 році став на захист Україну.

Бажаємо йому перемоги! Та щоб ця медаль завжди йому нагадувала про вдячність керівництва ЗСУ, побратимів та народу за його подвиги!