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28-річний захисник з Тернопільщини Богдан Ратушко отримав “Хрест хоробрих”

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Медаль знайшла свого Героя!

Нашого земляка та побратима Богдана Ратушка нагородили нагрудним знаком “Хрест хоробрих”. Повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

28-річний житель села Постолівка що на Гусятинщині Чортківського району нашої області, військовослужбовець, старший сержант ще з початку війни у далекому 2014 році став на захист Україну.

Бажаємо йому перемоги! Та щоб ця медаль завжди йому нагадувала про вдячність керівництва ЗСУ, побратимів та народу за його подвиги! 

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