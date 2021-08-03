У Тернополі неповнолітні наркоторговці заробляли по 60 тис грн щомісяця
На початку минулого року 17-річний житель Тернополя створив інтернет-магазин з продажу наркотків.
Спершу хлопець працював сам, а згодом залучив у свій бізнес 12 помічників, троє з яких були неповнолітні.
Кожен з хлопців мав свою функцію – хтось забирав товар, хтось розкладав по точках, хтось отримував гроші і так далі.
За словами правоохоронців, хлопці торгували такими наркотиками як – марихуана, гашиш, ЛСД, цукерки з галюциногенними грибами, та інше. За день помічники могли поставити 100-150 закладок.
Відтак, виконавці заробляли по 60 тисяч гривень кожного місяця, а організатор значно більше.
Сьогодні, щодо вісьмох наркоторговців, в тому числі і організатора – обрали запобіжний захід – троє під домашній арешт, п’ятеро – тримання під вартою.
Учасникам наркоторгівлі загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.