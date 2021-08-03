14:35 | 3.08.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі неповнолітні наркоторговці заробляли по 60 тис грн щомісяця

tata 0 Views Прокоментуй!
У Тернополі зловили наркоторговців, які щомісяця заробляли по 60 тисяч гривень.

На початку минулого року 17-річний житель Тернополя створив інтернет-магазин з продажу наркотків. 

Спершу хлопець працював сам, а згодом залучив у свій бізнес 12 помічників, троє з яких були неповнолітні. 

Кожен з хлопців мав свою функцію – хтось забирав товар, хтось розкладав по точках, хтось отримував гроші і так далі. 

За словами правоохоронців, хлопці торгували такими наркотиками як – марихуана, гашиш, ЛСД, цукерки з галюциногенними грибами, та інше. За день помічники могли поставити 100-150 закладок. 

Відтак, виконавці заробляли по 60 тисяч гривень кожного місяця, а організатор значно більше. 

Сьогодні, щодо вісьмох наркоторговців, в тому числі і організатора – обрали запобіжний захід – троє під домашній арешт, п’ятеро – тримання під вартою.

Учасникам наркоторгівлі загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.  

 

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