29-річна тернополянка сплутала пожежу з пограбуванням і викликала патрульних

29-річна тернополянка переплутала пожежу з пограбуванням квартири і викликала патрульну поліцію. Жінка почула дивні звуки, що долинали з кухні, але боялася сама перевірити помешкання, оскільки вважала, що це грабіжник пробрався у її квартиру. Коли патрульні прибули на місце, виявилося, що джерелом дивних звуків було полум’я у смітнику.

Незвичний виклик до патрульних надійшов близько 04:00 вночі на 3 лютого. У самому повідомленні вказувалося, що у квартирі на вул. Вільховій можуть перебувати злодії. Тернополянка розповіла, що прокинулася від дивних звуків з кухні, але через те, що боялася перевірити, хто там, вирішила викликати правоохоронців. «Один з екіпажів одразу ж виїхав за вказаною адресою. Дорогою вони телефоном спілкувалися із заявницею, яка розповіла їм, що на кухні чує якісь кроки, але боїться піти перевірити, що там. Оперативно прибувши на місце події, з квартири заявниці патрульні відчули запах диму. Двері помешкання відчинив її чоловік», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини.

Чи був чоловік у момент дзвінка до поліції вдома, наразі невідомо. Втім, коли поліцейські прибули на місце, то побачили, що на кухні загорілося сміття, а дивні звуки, які почула жінка, видавали підпалені електроприлади. Патрульні швидко виявили жінку та двох дітей на вулицю та посадили в патрульній автомобіль, а самі взялися гасити пожежу. «Інспектори Володимир Шманько та Микола Струхляк локалізували осередок загоряння самотужки. Постраждалих, зокрема і двох малолітніх дітей, патрульні Адам’як Степан, Наталя Сеньків та Лілія Березовська, які прибули згодом, вивели на двір, де заспокоїли малечу та передали медикам, аби перевірити стан здоров’я», – додали в патрульній службі Тернопільщини.

У квартиру на вул. Вільхову патрульні також викликали пожежний підрозділ. Рятувальники перевірили, чи не залишилося загоряння.



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