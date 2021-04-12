12:01 | 12.04.2021
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Новини Тернополя 

Вогонь перекинувся на дерева: на Тернопільщині підпалили очерет (відео)

tata 0 Views Прокоментуй!

У селі Кушлин на Кременеччині «активізувалися» палії сухої трави.

Так, невідомі вночі підпалили очерет на річці.

Про це у спільноті Дошка оголошень Кременець! Krempost повідомив Коля Коваль.

– Ви коли-небудь бачили людей з пустотою в голові (я теж ні), але неодноразово бачив їхні зовсім незрозумілі вчинки. ПРОШУ ВАШІЙ УВАЗІ 10квітня  21:30 (ніч) с.Кушлин горить очерет посеред дерев, вогонь розходиться в різні сторони, поряд немає ні одної живої (людської) душі,  написав чоловік.

У коментарях користувачі зазначають, що у подолати таке знущання над природою можуть лише штрафи.

https://www.facebook.com/100012376097128/videos/1162273377528521/

 

 

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