У Тернопільській області від коронавірусу щепили 34,3% населення

Станом на 30 серпня на Тернопіллі від COVID-19 провакцинували 34,3% населення.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та нагадали, що наразі в області працює 15 центрів вакцинації та 56 пунктів вакцинації населення.

Щепитися однією із доступних вакцин (AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna), можуть усі охочі громадяни віком від 18-ти років.

Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, суттєвий ріст захворюваності на коронавірус в області очікують вже у вересні. За її словами, щоб цього уникнути, потрібно вакцинуватися.

30-го серпня на Тернопільщині проти COVID-19 щепили 2 516 мешканців, з початку вакцинації – 203 тис. 128 людей.

Більше дізнатися про щеплення від коронавірусу можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua, або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.