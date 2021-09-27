Через Тернопіль курсуватиме додатковий потяг до Києва та ще двох міст

Через Тернопіль та Заліщики тимчасово курсуватиме потяг сполученням Чернівці – Чернігів.

Зміна маршруту пов’язана з черговим обвалом землі під колією на Чернівеччині. Поки ліквідовують наслідки провалля, потяг №118/117 Чернігів – Чернівці рухатиметься об’їзним шляхом через Тернопіль та Заліщики.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

“Для пасажирів, які відправляються з Тернополя та Заліщиків, з’явилася +1 можливість дістатися Києва, Чернігова або Чернівців”, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, що вперше обвал у районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига стався 19 вересня, через що там обмежили рух потягів. 21 вересня роботи на колії завершилися, однак 23 числа ґрунт знову посипався.

“Ситуація на залізничній дільниці Новоселиця – Мамалига, через яку курсував поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці, залишається складною та потребує комплексного рішення. Тому ухвалено рішення про те, що вищевказаний поїзд курсуватиме об’їзним шляхом – через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Кам’янець-Подільський та Дунаївці.

З понеділка поїзд №118/117 Чернівці – Чернігів продовжить курсувати за зміненим маршрутом. Виїзду з Чернівців рейсом №118/117 не буде 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16-го”, – повідомляє “Укрзалізниця”.