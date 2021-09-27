Поліція розшукує жінку, яка обікрала мазанин у Тернополі (відео)

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують жінку, яка викрала товар з магазину “Копійочка” на вулиці Живова.

Подія трапилася 10 вересня близько 11 години.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент крадіжки.

Якщо ви впізнали дівчину, правоохоронці просять повідомити про це працівників поліції за телефонами у Тернополі: 27-11-70, 097-11-09-932, або на лінію “102”.

Відео: Відділ комунікації поліції Тернопільської області