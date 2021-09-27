Голова облради змінив директора тернопільського аеропорту

Тернопільський аеропорт отримає нового керівника. Відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Згідно офіційного документу виконувати обов’язки директора аеропорту буде Артем Пуківський.

Від 25 вересня з посади директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» звільнено Юрія Малецького, який у другому своєму приході обіймав цю посаду з січня 2017 року, натомість з понеділка, 27 вересня, виконувати обов’язки директора аеропорту буде Артем Ігорович Пуківський.

За даними порталу youcontrol, Артем Пуківський, є директором приватного підприємства “Дружба-нафтопродукт”. Також він має відношення до таких компаній та підприємств, як – “Тернопіль-постач”, “Термик”, “Аероклуб Тернопіль”, “Флорія Т” та тенісний клуб “Мастерс клуб Тернопіль”.



