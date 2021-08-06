Вертикальные жалюзи: особенности и преимущества

Еще несколько лет назад хозяйки украшали окна многоквартирных домов обычными шторами. Сейчас же предпочтения отдаются рулонным шторам, вертикальным жалюзям. На рынке продаж представлен широкий ассортимент различных моделей, отличающихся функциональными особенностями, качеством, цветом.

В отличие от традиционных штор жалюзи пропускают свет и воздух, отлично защищают от посторонних глаз. Они практичны в повседневном использовании, крепятся на любые оконные конструкции, занимают мало места в помещении. Важно подчеркнуть, что вертикальные жалюзи отлично впишутся в дизайн квартиры или загородного дома, визуально расширять площадь помещения.

Помимо защиты от опасного солнечного света, они отличаются высокой экологичностью, устойчивостью к высоким перепадам температуры, механическим воздействиям и коррозии.

Преимущества вертикальных жалюзи

Вертикальные жалюзи эксклюзивного дизайна выполняют две главные функции: защищают от прямого солнечного света и служат прекрасным элементом декора. Вертикально расположенные ламели вертикально приподнимают низкие потолки, комната освещается не очень ярким солнечным светом.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо подробно ознакомиться с преимуществами представленных товаров:

на рынке представлен широкий ассортимент расцветок и материалов, всегда можно подобрать подходящий вариант;

хорошая защита окон от прямого попадания света в жилое помещение;

прочность и долговечность;

легкость в уходе – жалюзи достаточно протереть влажной тряпкой или пропылесосить;

сломанную или сильно загрязненную ламель всегда можно заменить самостоятельно.

Кроме вышеперечисленных преимуществ важно учитывать и конструктивные особенности. Пластиковые ламели не подойдут для больших оконных проемов, потолочный карниз не выдержит большую нагрузку. На балкон лучше всего покупать тканевые вертикальные жалюзи, они шумоустойчивые.

Как правильно выбрать жалюзи для дома

При выборе необходимо обращать внимание на следующие ключевые особенности:

материал и цвет должен гармонично вписываться в дизайн комнаты;

поворотная система должна иметь высокие эксплуатационные характеристики;

покупать продукцию стоит только в проверенных продавцов;

качественные жалюзи изготавливаются из прочного алюминиевого карниза с металлическими грузиками.

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