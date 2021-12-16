До 4 років тюрми засудили присяжного Кременецького районного суду, який вчинив смертельну аварію

Сів п’яним за кермо і спричинив смертельну автопригоду. Суд виніс вирок присяжному Кременецького районного суду, який спричинив смертельну автопригоду.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури підтримав обвинувачення у суді першої та апеляційної інстанції. Він довів у суді, що 12 лютого 2020 року нетверезий водій автомобіля «MERCEDES-BENZ скоїв наїзд на подружжя, яке йшло у попутному з автомобілем напрямку у с. Великі Млинівці на Кременеччині.

Внаслідок наїзду чоловік помер на місці пригоди, а його дружина отримала травми середньої тяжкості.

Чоловікові призначили покарання — 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки..