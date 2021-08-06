Дорогі діти: скільки коштує зібрати школяра у Тернополі?

Ранець, зошити і ручки. Вже менше, ніж через місяць початок нового навчального року, а отже настав час купувати шкільне приладдя. Скільки ж потрібно витратити коштів, щоб підготувати учня початкових класів до школи?

Найважче батькам першокласників – їм потрібно найбільше, повідомляють Т1 Новини. Продавці говорять: середній чек для учня початкових класів становитиме від 600 до 1000 гривень, за умови, що ви обиратимете не найдорожчі товари. Якщо робити покупку онлайн, можна вкластись у чек до 600 гривень. І це лише канцтовари.

Щоб купити портфель, батькам також доведеться викласти з гаманця круглу суму. Навіть роблячи покупку в інтернеті, значно зекономити не вдасться. Вартість коливається від 400 до 1300. Як зазначили продавці, найбільше першокласникам беруть портфелі форми «коробочка» або «наполовину коробочка».

Матусі школярів вже розпочали підготовку до школи. В один голос відзначили: з кожним роком ціни відчутно зростають, і потрібно багато витратити, щоб купити всю необхідну канцелярію.

Отож, за нашими підрахунками, зібрати дитину на ринку обійдеться батькам у 1200-1600 гривень, а за допомогою інтернет магазинів – 1000-1300. Проте не варто забувати про шкільну та спортивну форму, яка коштує теж немало.