Екс-суддю з Тернополя посадили на шість років за $2 тис. хабара

Вищий антикорупційний суд визнав винними в одержанні неправомірної вигоди і засудив до позбавлення волі колишнього голову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля та адвоката Наталію Лісну.

Таке рішення 2 вересня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло» з посиланням на трансляцію засідання, пише Слово і Діло.

Судді вирішили, що вина Кренцеля та Лісною за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) доведена поза розумним сумнівом. Зокрема, передані гроші були мічені і під час обшуку їх було вилучено. Також вина підтверджується негласними слідчими (розшуковими) діями і допитом свідків.

Таким чином, судді призначили Кренцелю покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років і з конфіскацією всього майна. Водночас спільниці Лісній судді призначили 5 років позбавлення волі із забороною протягом 2 років займатися адвокатською діяльністю і з конфіскацією половини майна.

Як відомо, 16 лютого 2016 року НАБУ затримало Кренцеля і Лісну час отримання неправомірної вигоди у розмірі понад 54 тисячі гривень. За версією слідства, суддя вимагав та отримав через адвоката гроші за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника.