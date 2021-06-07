Галерея сучасного мистецтва у Тернополі буде

Тернопільському гастрокластеру “Nа пошті” за два місяці на “Спільнокошті” вдалося зібрати понад 75 тис. грн на діяльність єдиної в області галереї сучасного мистецтва.

Галерея працювала на некомерційній основі, відвідини виставок та більшості культурних подій були безкоштовними, проте через коронавірусну кризу вона втратила фінансування.

Тепер, завдяки доброчинцям, з’явилася можливість відновити важливу для спільноти культурно-мистецьку діяльність у новому креативному просторі Тернополя «Nа пошті».

«Упродовж року ми плануємо провести 17 персональних виставок та один арт-ярмарок (кожна виставка триватиме три тижні). Відібрані автори зможуть провести виставки безоплатно, а гості – безоплатно відвідати їх. Водночас галерея працюватиме як креативний простір з можливістю проведення тематичних лекцій, презентацій, фестивалів та інших культурних івентів,- зазначають автори проєкту. – Ми хочемо налагодити діалог між мистецтвом і глядачами, тому ми відкриті до вас і ваших пропозицій».







Зібрана сума буде спрямована на:



Майже 80 000 грн – витрати на доставку творів мистецтва для 18 виставок упродовж 2021 року

600 грн – матеріальні витрати (освітлювальні пристрої, система кріплення та зберігання творів мистецтва, фарба для побілки тощо)

14 000 грн – виготовлення поліграфічної продукції (дизайн та друк афіш, експлікацій і каталогу виставок)

12 500 грн – виготовлення сувенірної продукції (дарунки донаторам)

12 500 грн – комісія краудфаундингової платформи (10%)

Вже цієї п’ятниці, 11 червня, в галереї сучасного мистецтва відбудеться відкриття виставки тернополянки Софії Купецької “Лабіринт”.