У Шумську відремонтують спортивний комплекс

У Шумську планують реконструювати дитячий-юнацький спортивний комплекс. Це дасть можливість дітям громади розвивати свої навички у різних видах спорту.

Під час робочого візиту до Шумська голова облдержадміністрації Володимир Труш спільно з народним депутатом України Ігорем Василівим оглянули об’єкт.

«Шумський спортивно-культурний комплекс відкрито у 1986 році. З того часу капітальний ремонт не проводили. Кошти виділялися лише на утримання та функціонування комплексу. Так ми бачимо в якому стані зараз знаходиться об’єкт. Тому ми плануємо відремонтувати спортивний комплекс. Оновлення дасть можливість дітям з ОТГ розвивати свої навички у різних видах спорту і надалі прославляти своїми досягненнями всю область», – каже Володимир Труш.

Відтак на 2022-2023 роки заплановано ремонт адміністративного приміщення комплексу, трибун, встановлення поливу на футбольному полі, заміна покриття на ігрових майданчиках та бігових доріжках, вкладання бруківки тощо.

Додамо, що з 2019 року балансоутримувачем Шумського спортивно-культурного комплексу є Шумська дитячо-юнацька спортивна школа.