Лановецький міський бюджет ймовірно недоотримав 25 мільонів гривень через чиновників

Лановецький міський бюджет ймовірно недоотримав 25 мільонів гривень через горе-чиновників

Держаудитслужба в Тернопільській області провела аудит Лановецького міського бюджету за період з 1 січня 2018 по 30 вересня 2020, пише Номер Один.

Фахівцями управління було встановлено, що посадовці приймали ризикові та неефективні рішення, які призвели до значних фінансових втрат.

– Прийняття рішення щодо запровадження орендних ставок за земельні ділянки на рівні 8%, а не в мінімальних розмірах, дало б змогу залучити до місцевого бюджету додаткових доходів розрахунково на суму майже 7 млн грн. Аналогічно при затвердженні розмірів пайової участі на граничному рівні, а не на мінімальному, міський бюджет міг би додатково отримати майже 6 млн гривень, повідомляють у Держаудитслужбі.

Через прийняття необґрунтованого рішення щодо укладення мирової угоди про зменшення суми збитків за використання земельної ділянки бюджетом недоотримано понад 1 млн гривень.

Допущено також неефективне витрачання коштів освітньої субвенції на суму 5,7 млн грн.

Міською радою не забезпечено освоєння впродовж 2018–2020 років 519 тис. грн коштів субвенції з державного бюджету, виділеної на соціально-економічний розвиток міста, які повернуті до державного бюджету.

Брак контролю за виконанням робіт з капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури міста призвів до неефективного використання коштів на суму 2,6 млн грн.

Також аудиторами було проведено ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Лановецької міської ради за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на загальну суму майже 1 млн грн, які виникли через оплату завищених обсягів ремонтно-будівельних робіт, зайву виплату працівникам міської ради матеріальної допомоги на оздоровлення; відшкодування з міського бюджету різниці в тарифах комунальному підприємству у завищених розмірах.

До завершення ревізії забезпечено відшкодування виявлених втрат на суму понад 286 тис. гривень.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.