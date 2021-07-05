Майже 70 тисяч мешканців Тернопільщини вже вакцинувались першою дозою

З початку вакцинації у Тернопільській області щепили 69 873 осіб. Про це повідомляюь на офіційній фейсбук сторінці ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Вакцинують у нас трьома видами медикаментів – AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

Також зазначимо, що Уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів. Це цифровий документ, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19. Документ розробляють з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров’я. Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі Дія. А згодом також отримати паперовий у лікаря.

Нагадаємо, з 1 липня Мінцифра спільно з партнерами запустила бета-тестування COVID-сертифікатів. Долучитися можуть люди, які вже отримали 2 дози вакцини від COVID-19 на території України. Стати бета-тестувальником можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.