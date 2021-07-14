Мешканка Лановець виготовляє елітні сири на домашній кухні

Справжні традиційні італійські, французькі та англійські сири з українською душею. Вже більше року на домашній кухні Тетяна Бельма виготовляє різні види цього молочного продукту.

Вона розповіла, що вперше спробувала приготувати твердий сир вдома під час карантину. Спроба виявилась вдалою. Тож згодом жінка почала експериментувати зі спеціями, пропорціями та рецептурами. За цей короткий проміжок часу Таня навчилася виготовляти більше 10 видів елітних сирів. А почалось все – з адигейського. Спочатку звичайний – чистий, а потім зі спеціями та кропом, пише Тернопіль 1.

Готує сири Тетяна винятково з домашнього молока, яке купує у місцевих жителів. Окрім того, використовує лише якісні закваски. Крім того, часто експериментує і купує декілька варіантів, аби в фінальному результаті визначити, яка краща. Нещодавно жінка вирішила приготувати сир з білою пліснявою. І одна зі заквасок випробування на якість не пройшла.

Аби вдосконалюватися і дізнаватися більше про технології приготування Тетяна регулярно відвідує різноманітні майстер-класи. Адже в майбутньому мріє відкрити свою власну маленьку сироварню.

Для приготування цього шматка сиру жінці потрібно 70 літрів домашнього молока. Аби кожен з видів мав особливий смак Тетяна не боїться експериментувати, міксувати спеції і змінювати рецептури. Від класичних сирів і до смажених з присмаком м’яти. Все це жінка навчилася виготовляти самостійно на власній кухні.

Тетяна Бельма мріє, аби улюблене хобі стало стилем життя. І підкреслює – сироваріння – справа не з легких, але здаватися вона не збирається, а навпаки надалі шукатиме нові рецепти і технології.