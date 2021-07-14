Смерть 30-річного викладача ТНТУ розслідує спеціальна комісія

Щирими добрими словами про викладача, який загинув у стінах університету, відгукують співробітники. Володимир Клендій впав вниз головою із третього поверху і помер.

Це трапилось у центральному корпусі Тернопільського національного технічного університету. 8 липня, близько 23-ї години тіло викладача знайшов черговий, який і викликав швидку. Врятувати життя не вдалося, пише Тернопіль 1.

Співробітники не беруться висувати припущень що ж трапилось тієї ночі. Лише зазначили – версії чули різні, але жодних підтверджень їм немає. Тож, зараз лише згадують яким був померлий.

Провідна інженерка кафедри автомобілів ТНТУ ім. І. Пулюя розповіла, що чоловік був веселим, розумним, багато часу приділяв науковій діяльності, присвячував себе університету.

Наразі всі обставини нещасного випадку розслідують поліцейські. А також, своє розслідування почали інспектори Держпраці у Тернопільській області. Для цього створили спеціальну комісію.

За словами головного державного інспектора сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Тернопільській області Богдана Підгайного, в комісію входять представники управління Держпраці, управління дирекції фонду соціального страхування, тернопільської обласної ради профспілок і три представника з університету. Вони зобов’язані обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків, очевидців. Таким чином вдасться з’ясувати обставини, причини, визначити чи пов’язано із виробництвом цей випадок.

Нагадаємо, Володимиру було 30 років. Працював в університеті на посаді заступника декана факультету інженерії машин, споруд та технологій по роботі із студентами. Був кандидатом технічних наук, старшим викладачем, доцентом кафедри автомобілів. Попрощались із Володимиром 11 липня у Бережанах.