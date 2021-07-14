На Тернопільщині імунізуватимуть вакциною Pfizer

17-18 липня усіх охочих імунізуватимуть вакциною Pfizer. Щеплення проводитимуть у центрах вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, отримати щеплення можуть люди віком від 18 років. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

“Міністерство охорони здоров’я дозволило 17-18 липня провести вакцинацію всіх охочих. Це буде відбуватися в центрах масової вакцинації, де залучені декілька мобільних бригад”, – каже Ярмоленко.

7 липня у Чорткові відкрили перший центр вакцинації від COVID-19. Він розташований на першому поверсі медколеджу. Про це розповіла заступниця директора Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Грабовецька.

Нагадаємо, до відкриття центру в Чорткові, такий діяв тільки в Тернополі в Центрі дозвілля імені Довженка. Його відкрили 5 червня. За словами регіональної координаторки вакцинації Марії Павельєвої, такі центри планують відкрити ще у Бережанах, Кременці та Заліщиках.