Монахиня з Тернополя захистила кандидатську дисертацію

Монахиня з Тернополя сестра Світлана Турків успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність сестер Чину Святого Василія Великого у Східній Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століть».

Про це повідомили у пресслужбі ТНПУ.

Науковий керівник дослідження доктор історичних наук, професор Іван Зуляк.

– У дослідженні проаналізовано організаційні засади функціонування монастирів сестер ЧСВВ наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст., їхнє становлення та структуру. Досліджено специфіку розвитку чернечого життя наприкінці ХVІІІ–ХІХ ст., серед яких найвагоміше значення мали Йосифінські реформи (1780–1790 рр.), – йдеться в анотації до дисертації.

Науковець дослідила діяльність сестер Чину Святого Василія Великого у сфері виховання і навчання дівчат в інтернатах, опіки дітей у сиротинцях, які створювалися при монастирях, і захоронках (дошкільних навчальних закладах) та інші види суспільної допомоги. Досліджено особливості діяльності монастирів сестер ЧСВВ у роки Другої світової війни.

За відгуками офіційних опонентів дослідження, наукова новизна дисертації очевидна, адже вона увібрала в себе різноманітні бачення, наукові оцінки та концепції, опирається на доволі солідну джерельну базу. Світлана Турків провела кропітку роботу щодо збору архівних документів, численної кількості різноманітних джерел та спогадів очевидців подій.