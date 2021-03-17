13:32 | 17.03.2021
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Тернопільщина 

Монахиня з Тернополя захистила кандидатську дисертацію

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Монахиня з Тернополя сестра Світлана Турків успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність сестер Чину Святого Василія Великого у Східній Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століть».

 Про це повідомили у  пресслужбі ТНПУ.

Науковий керівник дослідження доктор історичних наук, професор Іван Зуляк.

– У дослідженні проаналізовано організаційні засади функціонування монастирів сестер ЧСВВ наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст., їхнє становлення та структуру. Досліджено специфіку розвитку чернечого життя наприкінці ХVІІІ–ХІХ ст., серед яких найвагоміше значення мали Йосифінські реформи (1780–1790 рр.), – йдеться в анотації до дисертації.

Науковець дослідила діяльність сестер Чину Святого Василія Великого у сфері виховання і навчання дівчат в інтернатах, опіки дітей у сиротинцях, які створювалися при монастирях, і захоронках (дошкільних навчальних закладах) та інші види суспільної допомоги. Досліджено особливості діяльності монастирів сестер ЧСВВ у роки Другої світової війни.

За відгуками офіційних опонентів дослідження, наукова новизна дисертації очевидна, адже вона увібрала в себе різноманітні бачення, наукові оцінки та концепції, опирається на доволі солідну джерельну базу. Світлана Турків провела кропітку роботу щодо збору архівних документів, численної кількості різноманітних джерел та спогадів очевидців подій.

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