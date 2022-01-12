На Бережанському водосховищі планують побудувати додаткову гідроспоруду, яка б регулювала рівень води

На території Бережанського водосховища планують спорудити додаткову гідроспоруду, яка б регулювала рівень води.

На території Бережанської громади працювали фахівці Регіонального офісу водних ресурсів в Тернопільській області (В.Стойловський, Г.Микитишин, М.Дорош), які спільно із представниками Бережанської міської ради (В.Урдейчук, П.Гончар, О.Костишин, С.Малий), депутатського корпусу міської ради та громадської організації «Клуб рибалок» (Ю.Петрович) здійснили обстеження стану гідротехнічних споруд на території Бережанського міського водосховища.

В ході обстеження запропоновано вживати заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а саме регулювати рівень водоспуску на водоскидній споруді та обрубувати лід, а також у весняний період провести благоустрій території для видалення чагарників та захаращення водовипуску.

Також обстежено територію обвідного каналу, що з’єднує основне і допоміжне русла річки.

Запропоновано залучити проектну організацію для проектування інженерних рішень та спорудження додаткової гідроспоруди, яка б регулювала рівень води у вказаних руслах та забезпечила безпеку при проходженні паводкових вод.

Таким чином планується остаточно відновити водотік основним руслом річки, яке проходить парковою зоною міста та покращити санітарний стан на ньому.