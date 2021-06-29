17:01 | 29.06.2021
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Тернопільщина 

На додаткову сесію ЗНО з хімії зареєструвалися 7 випускників з Тернопільщини

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7 випускників з Тернопільщини зареєструвалися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк.

За його словами, це перше тестування додаткової сесії, абітурієнти складають іспит в Івано-Франківську. Таке рішення прийняли через те, що на ЗНО зареєструвалася недостатня кількість учасників для облаштування пункту тестування в Тернополі. Їх повинно бути мінімум 10.

Наступне тестування – з англійської мови, воно відбудеться в Тернополі 1 липня. Участь у додатковій сесії беруть участь ті, хто не писали тести під час основної через стан здоров’я або сімейні обставини.

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