На додаткову сесію ЗНО з хімії зареєструвалися 7 випускників з Тернопільщини

7 випускників з Тернопільщини зареєструвалися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк.

За його словами, це перше тестування додаткової сесії, абітурієнти складають іспит в Івано-Франківську. Таке рішення прийняли через те, що на ЗНО зареєструвалася недостатня кількість учасників для облаштування пункту тестування в Тернополі. Їх повинно бути мінімум 10.

Наступне тестування – з англійської мови, воно відбудеться в Тернополі 1 липня. Участь у додатковій сесії беруть участь ті, хто не писали тести під час основної через стан здоров’я або сімейні обставини.