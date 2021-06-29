У Теребовлі небайдужі хлопці власним коштом облаштували оглядову терасу
Ініціативні теребовлянці побудували неподалік Підгорянського монастиря оглядову терасу.
Придумали, придбали дерево і змайстрували майданчик Павло Лейко та Славік Підбережний. Обійшлася конструкція у 1700 гривень.
“Хлопці поставили собі за мету облаштувати місце, яке стане зручним для споглядання краси, а також природною фотозоною.
Біля тераси є ще лавочка та смітник. У планах – ще деякі дооблаштування”, – повідомляє Теребовля ІІ медіацентр.
Автори ідеї просять відвідувачів локації не руйнувати її, а також пильнувати там за порядком.
Фото: Василь Цимбалістий