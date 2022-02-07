На Кременеччині з ювелірного магазину викрали товару на мільйон гривень

Серед ночі злодії проникли до магазину і винесли 350 ювелірних виробів.

Першими свідками злочину стали працівники швидкої допомоги з Кременця. Вони, проїжджаючи повз магазин, серед ночі помітили відкриті двері. Це видалось їм дивним, тому попередили власників. Ті в свою чергу викликали поліцію.

В ГУНП повідомили, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі особи пошкодили замок, розрізали завіси на решітці дверей та проникли до приміщення. Злодії винесли 350 ювелірних виробів. Сума збитків – близько мільйона гривень.

«На момент злочину в магазині сигналізації не було, а це – основна причина того, що невідомі мали час зібрати усі цінні речі та втекти. Працівники поліції розшукують зловмисників. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу», – йдеться у повідомлені поліції.

Правоохоронці звертаються до жителів міста та області, не нехтувати правилами безпеки. Пам’ятайте, будь-які двері і замки можна зламати, а тому економити на сигналізації та датчиках руху не варто.