У Заліщиках проведуть реконструкцію системи водопостачання

У місті Заліщики, що на Тернопільщині, планують провести реконстркукцію системи водопостачанння.

На такі роботи з бюджету планують виділити 1,1 млн грн.

Так, КП Заліщицький водоканал ще 17 червня оприлюднив тендер на проваедення реконструкції системи водопостачання в м. Заліщики Тернопільської області. (Комплекс 2 – реконструкція водогону по вул. Ст. Бандери).

30 червня 2021 о 12:00 відбувся тендер і було визначено переможця.

5 липня з фірмою – ТОВ “БП “БУДКОМФОРТ” ” було укладено договір на проведення реконструкції системи водопостачання у Заліщиках, вартістю 1,1 млн грн.