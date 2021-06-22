Почесне звання “Заслужений лікар України” отримав медик з Тернополя

Медик з Тернополя отримав звання – “Заслужений лікар України”.

Згідно з Указом Президента України №257/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника» від 18 червня 2021 року за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та високу професійну майстерність почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Рогальському Ігорю Олеговичу – доценту кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.