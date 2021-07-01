На Тернопільщині переховувався організатор псевдореферендуму щодо так званої незалежності ДНР

СБУ викрила одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року у Донецькій області. Зловмисник переховувався на Тернопільщині.

Наразі слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Встановлено, що мешканець Маріуполя у 2014 році брав участь в організації і проведенні так званого «голосування за незалежність ДНР». Зловмисник, зокрема, здійснював «охорону» незаконних виборчих дільниць і заповняв «звітну» документацію.

Після звільнення Маріуполя силами антитерористичної операції, зловмисник намагався приховати свою причетність до минулої протиправної діяльності. Тому згодом переїхав до своїх родичів у Тернопільській області.

Викриття і документування правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.