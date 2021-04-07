На Тернопільщині працівників насильно відправляють у відпустку

В Монастириській громаді працівників державних установ змушують йти у відпустку за власний рахунок.

Депутат восьмого скликання Монастириської міської Ради Віра Гнатишин розповідає, що до неї звертаються працівники бюджетних установ із прохання пояснити їм наступну ситуацію.

-Керівники наполягають на відпустці працівників за власний рахунок, мотивуючи це тим що варто зекономити кошти і наповнити бюджет. Хоча надбавки, премії для окремих працівників надходять в повній мірі. Це не один випадок, і це є не вірно, адже людина має йти у відпустку тоді коли сама забажає і коли в неї буде нагода,- коментує Віра Гнатишин.

Депутатка розповідає, що такі дія є не законними оскільки керівництво наполягає на відпустці терміном один місяць, що суперечить Закону України.

Віра Гнатишин є не лише депутатом а й адвокатом, тому готова відстоювати права працівників проти яких відбуваються такі дії.