Завдяки прозорому бізнесу Петра Гадза у селі Пилява – нова дорога

У селі Пилява на Бучаччині проклали понад 4 кілометри нового автошляху.

Обійшлося нове дорожнє покриття у 15 мільйонів гривень.

Саме у селі Пилява знаходиться молочно-тваринницький комплекс компанії Героя України Петра Гадза – ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Завдяки соціальній орієнтованості та чесному веденні бізнесу Петра Гадза вдається наповнювати місцеві бюджети, вкладати кошти в інфраструктуру.

Нова дорога у селі Пилява – зручність і для жителів, і для бізнесу, наголосив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

– Дорога у Пиляві була зроблена упродовж цього року. Протяжність – 4,2 кілометри, вартість робіт – 15 мільйонів гривень. Минулого року в місцеві бюджети «Бучачагрохлібпром» сплатив 170 мільйонів гривень податків. Це – велика сума. Дорога у Пиляві – ознака того, що до цих інвестиційних проектів повинні бути добрі під’їзні шляхи, – зазначив Володимир Труш.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз підкреслив, що чесне ведення бізнесу – діяльність на благо людей.

– Регулярно та чесно сплачені податки є фінансовою складовою розвитку громад. Ми інвестуємо, розвиваємо бізнес, створюємо робочі місця, а, відповідно, й сплачуємо більше податків. Це дає змогу вкладати кошти в розвиток інфраструктури на місцях, – наголосив Петро Гадз.