Понад 300 жителів Борщівської громади представили свої вишивки та рецепти борщу на фестивалі “Борщівська вишиванка”. Про це розповіла організаторка заходу Уляна Пасічник, пише Суспільне.

За її словами, це тринадцятий фестиваль, який провели у Борщеві. Він відбувся на центральному майдані міста. Жителька села Пищатинці Оксана Соловій одягла вишиванку своєї бабусі:

“Сорочку вона вишила до шлюбу, до ходження. Але вона залишила мені і я її зберігаю. І вже відтоді ці вишиванки я її одягаю”.

Уляна Пасічник розповіла, фестиваль проводять з 2007 року. Минулого року його проводили онлайн через пандемію.

На Тернопільщині провели фестиваль “Борщівська вишиванка”