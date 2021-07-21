Нелегальний іноземець заробляв на Тернопільщині крадіжками з авто

22-річний іноземець, який перебуває на території України без документів, краде гроші та цінні речі з салонів автомобілів.

Перший факт крадіжки зареєстрували в Бучачі. Там з шухляди, розміщеної під сидінням водія, невідома особа викрала барсетку з документами та грошима. Водій, житель Дніпра, звернувся до поліції і заявив про викрадення його особистих документів та грошей – понад 3 000 гривень. З’ясувалося, чоловік працює водієм вантажного автомобіля, на Тернопільщину привіз товар.

«Ми оперативно відреагували на звернення потерпілого і вже за декілька годин на виїзді з міста Монастириська був зупинений легковий автомобіль марки «Опель» в салоні якого перебував ймовірний підозрюваний – 22-річний іноземець», – розповів поліцейський з Бучача Іван Стойків.

Як стало відомо, зловмисник не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців – в судах Києва та Одеси слухаються провадження, де він – підозрюваний в аналогічних злочинах.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили, гастролер може бути причетний до ще одного злочину, вчиненого на території нашої області. Напередодні сталася крадіжка в місті Монастириська – з салону мікроавтобуса зник дорогий смартфон.