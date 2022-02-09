В Україні очікують по-весняному теплу погоду

У кінці цього тижня в Україні очікують потепління.

Як розповіла у Facebook синоптик Наталка Діденко, розпочнеться перехідний сезон від зими до весни.

“До кінця тижня ніякого суттєвого похолодання в Україні не буде, навіть навпаки – трохи потепліє, істотні опади – навряд. Хіба що вітер очікується поривчастим, некомфортним.

Але це якраз характерне явище для перехідного сезону від зими до весни, коли починає перебудовуватися атмосфера на нові радісні синоптичні процеси”, – зазначила Діденко.

За словами синоптика, середа в Україні очікується без опадів та з рвучким вітром. Вдень по областях температура буде близько нуля, на Сході та північному сході до 0-2 градусів морозу, на Півдні – до +6-ти.