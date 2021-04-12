Найбільший урок в світі: учні однієї зі шкіл Тернополя долучилися до ініціативи

Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін «Планета – мій дім» провели у школі №5 в Тернополі.

“Учні 2-А, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б класів разом з вчителем інформатики Шмир О.З. долучилися до проведення найбільшого уроку в світі з екології та кліматичних змін «Планета – мій дім».

Протягом 15 та 16 квітня 2021 року здобувачі освіти дізналися більше про екологічні проблеми, кліматичну кризу, її причини та наслідки. Учні розв’язували ребуси, обговорювали екологічні проблеми, переглядали відео про те, як їх однолітки з усього світу ставляться до однієї з екологічних проблем – зміни клімату, знайомилися з презентацією, проглядали мультфільм про те, що роблять діти в усьому світі, щоб зупинити кліматичну кризу.