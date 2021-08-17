Нещасний випадок: у ставку на Тернопільщині втопився чоловік

Нещасний випадок на воді трапився в селі Борсуки Кременецького району.

Близько 13:20 на лінію “102” надійшло повідомлення від жителя села про те, що у місцевому ставку він виявив тіло односельчанина. 59-річний чоловік пішов купатися і втопився.

При огляді тіла судово-медичний експерт слідів насильницької смерті не виявив. Відомості про подію правоохоронці внесли в єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно із статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою “нещасний випадок”.

З початку року на водоймах області загинули 24 людини, з них 4 неповнолітніх. Поліцейські вкотре наголошують дотримуватись правил безпеки: не купатися у невідомих та не пристосованих для цього місцях, а головне – не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння.