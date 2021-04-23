Как сделаны ортопедические стельки?

Ортопедические стельки существенно отличаются от обычных. И это различие заключается не только в использовании высокотехнологичных материалов, но и в наличии специальных элементов, которые обеспечивают анатомически правильное положение стопы, равномерное распределение нагрузок и коррекцию различных патологий. Ниже рассмотрим, какие основные составляющие должны быть в качественных ортопедических изделиях, а также какими дополнительными функциями они могут обладать.

Структура ортопедической стельки

Стелька обычно имеет многослойную структуру с вставками различного назначения. Одной из обязательных является супинатор, который поддерживает продольный свод стопы. Он может быть как универсальным, так и изготовленным индивидуально из пластика или вспененного латекса. Какой правильно выбрать супинатор и другие особенности конструкции должен подсказать специалист, руководствуясь состоянием ваших стоп. Также изделие может быть дополнено:

метатарзальной подушкой для поддержки поперечного свода;

амортизирующим компонентом для пятки, который снижает ударную нагрузку;

углублением для пяточной шпоры;

разгрузкой натоптышей.

Это основные компоненты, которые используются в разных комбинациях. При наличии диагностированных патологий они могут быть дополнены специфическими элементами, в которых нуждаются именно ваши стопы.

Используемые материалы

Основа стельки зачастую выполнена из кожи, инновационных полимерных соединений, силикона. Нельзя однозначно сказать, какой из этих материалов лучше, так как каждый из них обладает определенными преимуществами. Например, натуральная кожа очень комфортна, так она хорошо поглощает влагу, позволяет стопе дышать. Полимеры крайне износостойки, гипоаллергенны, силикон хорошо пружинит и здорово разгружает ноги, так что вы долго не будете ощущать усталость.

Дополнительные функции

Помимо прямого назначения – обеспечивать стопе анатомически правильную поддержку, стельки-супинаторы часто обладают и приятными дополнительными бонусами. Например, некоторые производители используют антибактериальные пропитки, которые противостоят развитию микробов. Также структура может быть дополнена прослойкой из активированного угля, который обладает абсорбирующими свойствами и противостоит появлению неприятного запаха. Поверхность, дополненная рельефом для микромассажа, обеспечит циркуляцию крови и мягкий разогрев мышц.