“Збудували за 4 місяці”: відомий ресторатор з Тернополя розповів як створювався “Пляж” та показав фото “до”

“Від 3 до 4 місяців створювався «Пляж». Коли я розповідаю про це людям, то бачу «круглі» очі у відповідь”,- пише відомий ресторатор, засновник “Самогонної ресторації” Михайло Гросуляк про новий відпочинковий комплекс “Пляж”, що у Тернополі.

Гросуляк поділився на своїй сторінці деталаями створення закладу.

“Так, ми задали стрімкий темп, але виключно в той момент, коли чітко знали, яким буде наш «Пляж»: його візуальну та технічну складові.

Коли ідея сформована, чітка, підкріплена цифрами, робота йде так само чітко!

Тим паче нас заряджав мій наймолодший син Віталік, який давно хотів збудувати подібний комплекс для тернополян.

Зараз дивлюся на «Пляж» і згадую, яке тут було багно ще кілька місяців тому, скільки землі нам довелося вивести, щоб облаштувати басейн. Фантастика!

Та ми б не впоралися так швидко, якби «на березі» не розділили обов’язки. Я більше відповідав за дизайн, але все одно прислухався до молодих. Ніколи «буром» не пер, якщо чув фахові поради.

Взагалі будівництво «Пляжу», попри шалений темп, це був дуже щасливий період в моєму житті, тому що я розчинявся в таланті, енергії своїх трьох дітей. Вони – як мої пальці, серце, душа створили класну роботу!

Команда – це запорука нашого темпу та успіху! Будуючи «Пляж» я ще раз зрозумів, що тепер сам маю чому вчитися в дітей!

Ми разом створили неймовірне середовище тут. Я часто чую від людей, які приходять на «Пляж», що їм вдається розчинитися з природою, навіть часто забути, що ти в Тернополі, а ніби десь на відпочинку подалі від метушні.

Цього відчуття ми дуже хотіли добитися і здається, нам вдалося! А в мене є ще один привід пишатися своїми дітьми і знати, що моя справа в надійних руках!