Оголосили штормове попередження: гідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов у Тернополі

21 жовтня у Тернополі та області очікують сильні пориви вітру.

Про це повідомили в обласному гідрометцентрі.

“21 жовтня вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий”, – йдеться в прогнозі.

I ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Як зазначили в Українському гідрометцентрі, у четвер пориви вітру до 20-ти метрів на секунду слід чекати у більшості областей.

Сьогодні погода порадує мешканців Тернопілля високими градусами. 21 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вдень становитиме 15-20º тепла.

Як вже повідомляли “Тернополяни”, 21-22 жовтня тепло охопить практично всю територію країни, а в західних областях місцями температура досягатиме позначки 19-22º тепла. Чергове похолодання синоптики прогнозують з суботи, 23 жовтня.