Розбився насмерть: поліція Тернополя розслідує обставини смерті 22-річного хлопця

Про трагічний випадок на «Сонячному масиві» повідомили в Instagram-спільноті «Файний Тернопіль». Інцидент стався близько 21:00 у середу, 13 жовтня.

Знайомі загиблого розповіли ZAXID.NET, що хлопця звали Мирон, йому було 22 роки. Чому так сталося, ніхто пояснити не може. Відомо, що юнак захоплювався грою на гітарі і писав музику.

22-річний тернополянин писав музику і грав на гітарі

У поліції ZAXID.NET підтвердили цей інцидент і зазначили лише, що розпочали розслідування за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою самогубство). Правоохоронці будуть з’ясовувати, за яких обставин випав хлопець з вікна і чи причетні до цього випадку сторонні люди.



